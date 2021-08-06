Путевой инструмент – подробности

Для проведения ремонта, а также строительства железнодорожных путей, необходимы специальные приспособления. Используя путевой инструмент, выполняется подбивка шпал, а также отвинчивание, завинчивание болтов и гаек рельсовых соединений. также путевой инструмент необходим для сверления и резки отверстий в рельсе, шлифовки и забивки, выдергивания костылей, для подъема и смещения решетки/, расширения зазоров, других операций. Вы сможете более детально здесь ознакомиться с предложениями от Proviteks SIA. Для вас – продажа путевого инструмента по приемлемым ценам. Вы сможете ознакомиться с продукцией и сделать верный выбор, удобно устроившись у экрана монитора и посетив сайт в любое время.

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Путевой инструмент классифицируется по типу действия. Возможен механизированный или ручной инструмент. В первом случае речь идет о мотто- и пневмо-, электроинструментах. Это могут быть приспособления для работы с рельсами – рельсосвер или рельсошлифовальная машинка, со скреплениями и шпалами. Также используют специальные приборы для подъема и выправки, рихтовки пути. Стоимость подобных устройств в разы выше по сравнению с обычными ручными ключами и ломами. Благодаря им, удается существенно упростить работу специалистам, сэкономить время. Подобные путевые инструменты востребованы для проведения объемных ремонтных работ, строительства.

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Ручной инструмент используют для небольших ремонтно-путевых работ во время эксплуатации железнодорожных путей. Гайки и ключи, а также ломы и другие приспособления используют только для малообъемной работы – в тех случаях, когда не возникает необходимости в использовании механизированного оборудования.

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Путевой инструмент может быть автономным, с аккумуляторами, бензиновыми или дизельными двигателями, а также гидравлический, с внешней или встроенной насосной станцией, электроинструмент и ручной путевой инструмент. В список следует добавить и пневматическое оборудование с питанием от магистрали со сжатым воздухом.