Олимпиада в Токио: каратист Станислав Горуна добавил в копилку сборной Украины “бронзу”

На Олимпиаде в Токио завершились соревнования по карате в категории до 75 килограмм.
Об этом сообщает Фокус.
Украинский спортсмен Станислав Горуна уступил в полуфинале Олимпиады итальянцу Луиджи Бузе со счетом 0:3.
Проигрывая 0:1, Станислав Горуна попытался перехватить инициативу, но пропустил контратаку итальянца. В итоге опытный оппонент довел встречу до окончательной победы.
Таким образом, Горуна автоматически стал бронзовым призером Олимпиады после поражения в полуфинале, а Буза сразится за золото в финале соревнований.
Отметим, что итальянец – двукратный чемпион мира (в 2006 и 2012 году) и пятикратный чемпион Европы (2007, 2012, 2014, 2017 и 2019 годов)
Украинец Горуна успешно прошел квалификационную группу и занял в ней второе место, одержав две победы, один поединок завершив вничью и потерпев одно поражение.