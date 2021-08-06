Олимпиада в Токио: каратист Станислав Горуна добавил в копилку сборной Украины “бронзу”

На Олимпиаде в Токио завершились соревнования по карате в категории до 75 килограмм.

Об этом сообщает Фокус.

Украинский спортсмен Станислав Горуна уступил в полуфинале Олимпиады итальянцу Луиджи Бузе со счетом 0:3.

Проигрывая 0:1, Станислав Горуна попытался перехватить инициативу, но пропустил контратаку итальянца. В итоге опытный оппонент довел встречу до окончательной победы.

Таким образом, Горуна автоматически стал бронзовым призером Олимпиады после поражения в полуфинале, а Буза сразится за золото в финале соревнований.

Отметим, что итальянец – двукратный чемпион мира (в 2006 и 2012 году) и пятикратный чемпион Европы (2007, 2012, 2014, 2017 и 2019 годов)

Украинец Горуна успешно прошел квалификационную группу и занял в ней второе место, одержав две победы, один поединок завершив вничью и потерпев одно поражение.