На Луганщине служебная собака среагировала на боеприпасы: местный житель нес их в пакете

Вчера, 5 августа, военнослужащие отдела «Золотое» остановили гражданина Украины. Шел 37-летний мужчина через контрольный пост, находился на окраине населенного пункта Горское. Во время общения с мужчиной на него среагировал служебная собака, натренированная на поиск взрывчатых веществ.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

Как выяснилось четырехлапая пограничница отреагировала неспроста. В руках украинец держал пакет, в котором находились боеприпасы – два гранатометных выстрела.



Пешеход пояснил, что боеприпасы нашел в городе Первомайск Луганской области еще в 2014 году. В дальнейшем переехал в город Горское, где неподалеку от населенного пункта спрятал их. Недавно делец вынул боеприпасы из тайника и перенес их к себе в дом. Однако поняв опасность хранения боеприпасов дома, он решил снова перепрятать их. О находке правоохранительным органам сообщать не захотел, поскольку до этого имел проблемы с законом.



Пограничники помогли мужчине избавиться от взрывоопасного груза – боеприпасы изъяли установленным порядком. В Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч.1 ст.263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».