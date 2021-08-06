Мошенники обманули жителей Луганщины на 59 тысяч гривен

Доверчивость жителей области продолжает приносить «прибыль» мошенникам. Только за минувшие сутки граждане потеряли 59 тыс грн из-за пренебрежения правилами безопасности при осуществлении финансовых операций.

Об этом рассказали в полиции Луганской области.

Северодончанин при попытке осуществить пересчет денег со счета своего мобильного телефона на собственный банковский счет наткнулся на фишинговый сайт и потерял около 5 тыс грн.

Жительнице Счастьенского района позвонил псевдобанковский работник, которому женщина сообщила реквизиты банковской карты, после чего с ее счета было снято почти 5 тыс грн.

Жительница Попасной нашла объявление о продаже автомобиля в социальной сети «Facebook», договорилась с владельцем о покупке, внесла предоплату в сумме 46 тыс грн, но машину так и не получила.

Жительница Северодонецка по указанию псевдобанковского работника подтвердила операцию по пересчету денег на неизвестный номер телефона и потеряла около 3 тыс грн.

Чтобы ваши деньги не стали следующим прибылью аферистов, придерживайтесь простых правил:

– не указывайте банковские данные на непроверенных сайтах (на официальном сайте киберполиции вы можете проверить информацию по следующим параметрам: номер банковской карточки, телефон или ссылки на сайт) https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/

– не выполняйте указания телефонных собеседников, которые представляются работником вашего банка

– откажитесь от предоплате при покупке в Интернете