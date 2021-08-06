В выходные дни на Луганщине ожидается до +36 градусов тепла, кратковременные дожди и гроза

7 и 8 августа в Луганской области сохранится жаркая погода, однако ожидаются кратковременные дожди, местами гроза и град.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

Так, в субботу, 7 августа, ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Местами гроза. Днем в отдельных районах град. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем местами порывы и шквалы 15-20 м / с. Температура ночью +17 .. + 22 0 , днем +31 .. + 36 0 .

В воскресенье, 8 августа, переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Местами гроза. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью +18 .. + 23 0 , днем +30 .. + 35 0 .