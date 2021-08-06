«Услышал шипение… как бабахнуло. Оказался в другом конце зала”: пострадавший от обстрела Красногоровки рассказал детали

Жилые кварталы Красногоровки Донецкой области обстреляли из тяжелой артиллерии. Попали в жилой дом. Один из его жителей тяжело ранен, а само жилье – разнесло вдребезги. Мужчина – в больнице, его ждет длительная реабилитация.

Об этом сообщается в материале журналистов телеканала “Украина 24”.

Спальный район прифронтовой Красногоровки. Семь утра. Привыкшие к войне, местные особо не обращают внимания на очередные обстрелы украинских позиций. До этого момента… Снаряд попал в жилой дом, полностью разрушив стену комнаты одной из квартир. В этот момент в помещении находился хозяин дома. Пошел туда с надеждой переждать обстрел.

Жительница Красногоровки Лариса Рыбка в этот момент готовила на кухне завтрак. От мощного взрыва на несколько минут почти оглохла. Но услышала отчаянные крики мужа.

«Мужчина сидел здесь, на кухне. Чашка вот с чаем стоит. Собрался чай пить. Затем так получилось, что сильно попало… куда-то стрельнуло. Он из кухни пошел, пошел в зал… Пыль, дым, вообще ужас. И слышу, он кричит: помоги, меня привалило! Вытащила я его на лестничную площадку. Весь в крови, грязный», – сказала Лариса.

Лариса вызвала скорую, которая успела довезти Игоря до кураховской больницы. Точнее – к операционному столу. Еще немного – и мужчину бы не спасли, говорят медики.

«Тяжелая политравма, минно-взрывная. Наличие двух посторонних металлических тел в животе. Прооперировали, остановили кровотечение. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии», – рассказал Юрий Кобельський, заведующий хирургическим отделением районной больницы.

С разрешения врачей Игорь Рыбка соглашается рассказать «Украина 24» о том страшном моменте. Несмотря на тяжелое состояние, контузию и множественные ранения, помнит все в деталях.

«Услышал шипение… как бабахнуло. Оказался в другом конце зала. Прижат дверью. Звон в ушах. Кричу: мама, кажется, мне пришел писец. Выпрямился, оторвал двери, которые на меня упали, и через эту дверь вылез в коридор», – сказал Игорь.

Огонь по жилым кварталам Красногоровки оккупанты вели с тяжелой артиллерии, говорят военные. Ближайшие украинские позиции – в нескольких километрах. Поэтому враг прекрасно знал, куда стреляет.

«Вот мы обнаружили хвостовик рапиры – 100 мм. Это пушка 100-миллиметровая. Вот вы видите эту квартиру. Прямой наводкой было попадание», – сказал украинский военнослужащий.

Дерзкий выстрел боевиков навсегда искалечил жизнь семьи Рыбок. Игоря ожидают несколько операций и длительное восстановление. Одна из двух комнат маленькой квартиры супругов – полностью разрушена.