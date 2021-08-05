Дети из Попаснянщины отправились на отдых в Киев и Ивано-Франковск

Семнадцать учеников учебных заведений Попаснянской городской территориальной громады отправились на отдых в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской городской ТГ.

” В течение 5 дней дети посетят креативные музеи, архитектурные памятники, развлекательные центры и встретятся с интересными и известными украинцами. Данная поездка организована на средства ОО “Криївка вільних””, – сказано в сообщении.

Кроме того, при финансовой поддержке городского головы г. Ивано-Франковск Руслана Марцинкива, по приглашению директора Департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Игоря Максимчука пятнадцать детей из Попаснянщины отправились на отдых в загородное учреждение оздоровления и отдыха “Лимница”.