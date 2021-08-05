Хотел освежиться: в Луганске 7-летний мальчик залез в бидон с водой и застрял

Во временно неподконтрольном Луганске спасатели помогли выбраться из бидона мальчику, который залез в него и застрял.

Об этом сообщили ресурсы, подконтрольные НВФ.

Родители сообщили, что сын влез в небольшой алюминиевый бидон, а выбраться обратно не может. По приезду на место происшествия выяснилось, что 7-летний парнишка захотел освежиться и залез в ёмкость с водой.

С помощью специального инструмента для резки бетона и металлических конструкций, а также раздвижными ножницами спасатели аккуратно разрезали бидон и освободили мальчика.

Медики осмотрели ребёнка и растерли ноги согревающей мазью. Госпитализация не потребовалась.