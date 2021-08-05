На Луганщине спасатели получили технику и водолазное оборудование от международных партнеров

3 августа в городе Рубежное состоялась церемония передачи техники и водолазного оборудования части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Луганской области в рамках реализации проекту международной технической помощи «Поддержка развития потенциала интегрированной противоминной деятельности на востоке Украины».

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.

Делегация Представительства Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине передала спасателям Луганщины специализированную оперативную пиротехническую машину на базе Ford Transit, которая предназначена для обеспечения оперативного прибытия личного состава водолазно-пиротехнических расчетов к местам обнаружения ВОП, транспортировки специального имущества и снаряжения; лодку надувную Kolibri, предназначенную для обеспечения проведения работ по гуманитарному разминированию речных акваторий и обеспечение проведения работ по выявлению ВОП на водных объектах; водолазное снаряжение и средства поиска ВОП – подводные металлоискатели.

«Ежегодно пиротехническим подразделением Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области проводятся работы по приведению территории Луганщины в безопасное состояние. Основной целью данных работ является очистка территории от взрывоопасных предметов. Для спасателей Луганщины принципиально важна безопасность граждан во время их отдыха на водных объектах, поэтому полученное водолазное оборудование поможет специалистам качественно выполнять задачи по назначению. Очень важно, что благодаря полученному водолазном снаряжению специалисты-водолазы смогут теперь выполнять работы по очистке водных объектов от ВОП. Это жизненно необходимо для безопасности жителей области, ведь во время отдыха на воде каждый гражданин должен находиться в полной безопасности, и быть уверенным в том, что дно водоема обследовано и очищено », – рассказал врио заместителя начальника Главного управления реагирования на чрезвычайные ситуации ГУ ГСЧС в Луганской области полковник службы гражданской защиты Алексей Ковтун.

После церемонии делегации Представительства продемонстрировали технику и оборудование и обсудили перспективы дальнейшего развития системы противоминной деятельности на территории Луганской области в системе ГСЧС Украины.