Объявлен тендер на капремонт 61,5 км дорог в Луганской области. В планах – еще 121,6 км

Укравтодор объявил тендер на капремонт 61,5 км дорог в Луганской области. Речь идет об обновлении двух участков: 49,5 км дороги Т-13-02 КПП «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут и 12 км дороги Н-26 Чугуев – Меловое. Это важный этап реализации соглашения с Международным банком реконструкции и развития по восстановлению инфраструктуры Востока.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.



Кроме этих двух участков, в рамках соглашения планируется обновить еще 121,6 км дороги Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск.



«Закупка будет проводиться путем международных конкурентных торгов согласно правилам МБРР. Как только будут определены и объявлены победители, начнутся активные работы. Компании могут подавать предложения до 7 октября 2021 года.

Эти дороги имеют стратегическое значение для региона, проходят через густонаселенные населенные пункты. Годами они не обновлялись, а с началом войны ими интенсивно двигалась военная техника.

Луганщина долгое время была среди областей, в которых проводилось меньше дорожных работ. За предыдущие 10 лет здесь было отремонтировано только 132,9 км дорог. Поэтому с началом Большого строительства мы уделяем особое внимание именно этой области.

Напомню, что всего за 2 года обновим в Луганской области около 400 км дорог.

Торги будут проводиться путем международных конкурентных торгов согласно правилам МБРР. Работы начнутся как только будет определено и объявлены победители », – рассказывает на своей странице в Фейсбуке Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.