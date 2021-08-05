Аферисты дважды обманули жителя Лисичанска

За минувшие сутки четверо жителей Луганской области попали в сети мошенников.

Об этом сообщили в Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, житель Лисичанска сообщил незнакомой собеседнице конфиденциальный код с смс-сообщения банка для получения оплаты за мебель, объявление о продаже которой он разместил на сайте «OLX», после чего с его карточки было снято 5 тыс грн. Через некоторое время с мужчиной снова связались потенциальные покупатели и сообщили, что для зачисления денег на его счет, мужчине необходимо дополнительно перечислить 13 500 грн. Лисичанин согласился и потерял 18 500 грн.



Пенсионер из г.. Северодонецк, который также разместил объявление о продаже товара на сайте «OLX», по указанию псевдопокупателя перешел на фишинговый сайт, где ввел все реквизиты карты, после чего с его счета были списаны 2900 грн.



Жительнице Рубежного позвонил неизвестный мужчина, который представился менеджером сайта, специализирующегося на продаже криптовалюты и предложил женщине зарегистрироваться на указанном сайте, чтобы открыть депозитный счет и в дальнейшем зарабатывать деньги. Женщина согласилась, выполнила все указания незнакомого сотрудника и осуществила несколько переводов на общую сумму более 12 тысяч грн на указанный счет, после чего потеряла связь с представителями сайта.



Северодончанка перечислила предоплату в сумме 890 грн за товар, который нашла в соцсети, но заказ так и не получила.



! При осуществлении покупки или продажи товаров в Интернете откажитесь от предоплаты и всегда помните о посягательстве аферистов! Не доверяйте незнакомым телефонным собеседникам и не выполняйте их требований!