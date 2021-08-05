Олимпиада в Токио: украинская каноистка Людмила Лузан завоевала “бронзу”

Украинка Людмила Лузан получила “бронзу” по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде в Токио, передает УНН со ссылкой на трансляцию Олимпиады.

Так, украинка досталась к финишу третьей. Соревнование проходило в формате каноэ-одиночка на дистанции в 200 метров. Результат украинской спортсменки составил 47.034 с.

Лузан на 0.08 секунд обошла спортсменка из Польши, действующую чемпионку Европы Дороту Боровскую.

Золотую медаль завоевала спортсменка из США Невин Харрисон, а “серебро” отошло к Лоренс Винсент-Ляпонт из Канады.