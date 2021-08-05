На Луганщине 46 новых случаев COVID-19

Лабораторно подтверждено 46 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли еще двое больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

Лисичанск – шесть, Рубежное – одно, Северодонецк – десять, Беловодск – два, Меловое – два, Новоайдар – пять, Новопсков – два, Попасная – четыре, Сватово – четыре, Станица Луганская – шесть, Старобельск-три, Троицкое – одно .



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 27 306 случаях.

Выздоровели – 25900 (48 за последние сутки), лечатся – 429 (90 – стационарно, 339 – амбулаторно).



Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 1139 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1104.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 12,6 (при пороговом 60).



В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 71-летний мужчина из Лисичанска и 74-летний мужчина из Попаснянщины.



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 977 человек.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 5 августа (9:00) в Украине 2256397 подтвержденных случаев COVID-19, из них 53 049 летальных, 2188815 человек выздоровели. Всего проведено 11467613 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 1052 новых случая; летальных – 25; осуществлено 46074 тестирования; выздоровели 542 человека.