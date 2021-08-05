Олимпиада в Токио: Ирина Коляденко принесла сборной Украины еще одну “бронзу”

Полный комплект олимпийских наград удалось собрать вчера, 4 августа, украинским борцам на арене «Макухари Мессе» олимпийского Токио-2020. К «золоту» Жана Беленюка и «серебру» Парвиза Насибова, которые наши борцы-классики получили чуть раньше, добавляется еще и бронзовая награда в женской борьбе.

Об этом сообщает НОК Украины.

Победу в бронзовом финале в весовой категории до 62 кг получила наша соотечественница Ирина Коляденко, которая была сильнее и удачливее представительницы Латвии Анастасии Григорьевой.



Счет встречи 3: 1 в пользу украинки.