“Большое строительство” дорог на Луганщине: трудоустроены около 300 местных жителей



Второй год подряд на Луганщине продолжается масштабный ремонт дорог. Их восстановлением занимаются несколько ведущих компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Следует отметить, что к работам они, в основном, привлекают местных жителей.

В частности, восстановлением направлении между Новопсковом и Марковкой, который начали на днях, занимается ООО «РОСТДОРСТРОЙ» (Одесса).

Из 100 рабочих, работающих на объекте, 90 – местные жители. Например, дорожные рабочие – из Старобельска, Новопскова и других населенных пунктов.

Кроме того, ООО «ОнурКонструкцион Интернешнл» трудоустроено 160 жителей Луганской области.

ООО «Автомагистраль-Юг» – 20 рабочих. Предприятием ООО «СК ЕВРОДОР» – 15. ООО «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ» – также 15.

Важно, что налоги от заработной платы рабочих остаются на Луганщине, что способствует социальному развитию территорий.

Также отметим, что большинство дорожников, почувствовав преимущества во время первого года реализации программы Президента Украины «Большое строительство», остались работать и в 2021-м и имеют конкурентоспособную заработную плату.

Так, мастер, выполняющий капитальный ремонт автодороги между Новопсков и Марковка, получает до 30 000 гривен в месяц.