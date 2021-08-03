Осторожно, мошенничество! На Луганщине аферисты становятся все более изобретательными

На Луганщине продолжают действовать мошенники.

Об этом предупреждают в Отделе коммуникации полиции Луганской области.



Так, житель г. Северодонецк на сайте «кактus» нашел объявление о продаже мобильного телефона и через свой личный кабинет на сайте ввел все необходимые данные для покупки телефона. В дальнейшем на мобильный телефон заявителю позвонил неизвестный, который представился менеджером и предложил купить мобильный телефон по предоплате. После чего заявитель через приложение «Приват24» перечислил на банковскую карточку 39 999 грн. Впоследствии ему позвонил неизвестный и сообщил, что реквизиты, по которым он перечислил деньги неправильные и покупка товара не оплачена. В настоящее время заявитель товар не получил и денежные средства ему не возвращены.



Жительнице г. Лисичанск позвонил неизвестный, который представился сотрудником «Приватбанка» и сообщил, что с помощью ее банковской карточки неизвестный пытается осуществить покупку товара в магазине, расположенном в г. Киев, после чего предложил бесплатно активировать дополнительную защиту банковской карты от несанкционированного снятия денег , но предостерег, что для этого необходимо сообщить код, который поступит в смс-сообщении на ее мобильный телефон, что заявительница и сделала. В дальнейшем женщина обнаружила, что из ее карточки снято 9633 грн.



В г. Северодонецк местная жительница на сайте «ОЛХ» разместила объявление о продаже одежды, после чего ей поступило сообщение женщины о приобретении товара. Заявительница сообщила покупательнице номер карточки monobank для пересчета денег. Через некоторое время женщине позвонил неизвестный, который представился работником указанного банка и сообщил, что для зачисления денег нужно пополнить счет своего мобильного телефона, на что заявительница согласилась и пополнила свой номер мобильного телефона на 4909 грн и сообщила неизвестному лицу коды подтверждения, которые ей поступали с мобильного сервиса «SharPay», а также пароли от приложения мобильного оператора. После чего обнаружила, что с ее мобильного счета сняты все деньги. В настоящее время деньги заявительнице не возвращены, а страница покупательницы заблокирована.



Полиция призывает граждан:

👉При покупке товаров в сети пользуйтесь услугой наложенного платежа и платите за товар после его получения;

👉Никогда и никому не отдавайте реквизиты своего банковского счета и коды с смс-сообщений.