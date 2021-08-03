В Попасной на пруду “Парковый” “застукали” рыбака-нарушителя

2 августа Луганский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на ставку «Парковый» у города Попасная Северодонецкого района Луганской области.

Об этом сообщает Луганский рыбоохранный патруль.



Около 19 часов был задержан нарушитель, который незаконно ловил рыбу запрещенным орудием лова – одной сеткой (изготовленной из сеткоснастевого материала) и одним «пауком». В сетях находилась такая рыба: красноперка – 47 экз. и окунь – 10 экз.

Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил почти 2 кг. Нанесен ущерб в размере 3366 грн.



На рыбака оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материал направлен в Попаснянский районный суд Луганской области для привлечения лица к административной ответственности.



Если Вы стали свидетелем нарушения правил рыболовства или сбыта водных биоресурсов – просьба сообщать на «горячую линию» Луганского рыбоохранного патруля: (06461) 2-27-48, (099) 674-10-55.



Справочная информация:

Согласно ч. 4 ст. 85 КоАП предусмотрен штраф: на граждан от 340 до 680 грн и на должностных лиц от 510 до 850 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, являющихся частной собственностью нарушителя и незаконно добытых водных живых ресурсов или без таковой.