В полиции заявили об открытии двух уголовных дел по факту конфликта между представителями Нацкорпуса и областного лесхоза

Во время мониторинга сети интернет в facebook было обнаружено видео одного из пользователей, в котором говорится о конфликтной ситуации между гражданами и представителями лесоохотничьего хозяйства.

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Луганской области.



“По приказу начальника ГУНП указана информация зарегистрирована. В то же время, в полицию поступили сообщения о вышеуказанных событиях, отраженных в видео, с одной стороны о совершении группой лиц хулиганский действий, а с другой – об угрозах работнику лесоохотничьего хозяйства и требования от него совершения противоправных действий со стороны одного лица”, – сказано в публикации.



В полиции заявили, что с целью проведения тщательной проверки и предоставления правовой оценки событиям и фактам, о которых говорится в видео, открыты уголовные производства по ст. 296 УК Украины (Хулиганство) и по ст. 189 УК Украины (Вымогательство).



Во время проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках открытых уголовных производств под процессуальным руководством прокуратуры, будут установлены обстоятельства всех событий и предоставлены правовые оценки действиям участников видео.

Очевидно, речь идет о видео, опубликованном лидером Нацкорпуса в Луганской области Владиславом Кириловым: