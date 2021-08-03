Чиновникам на 10 дней запретили посещать зону ООС: названа причина

В Украине ввели временный запрет на посещение зоны ООС должностными лицами.

Соответствующее решение принял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Временный запрет будет действовать 10 дней, передает fakty.com.ua

Причиной такого решения является процесс приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил.

28 июля новым командующим ООС, согласно приказу президента Владимира Зеленского, стал Александр Павлюк.

“Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства”, – отметил Валерий Залужный.

Таким образом запланированный на 3 августа визит председателя ВР Дмитрия Разумкова был отменен.

Спикер парламента планировал ознакомиться с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в ООС.

Также в планах Дмитрия Разумкова было общение с военнослужащими украинской армии и местными жителями прифронтовых территорий.