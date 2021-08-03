Жара на Луганщине немного ослабнет

Этой ночью на Луганщине еще сохранится влияние зоны атмосферного фронта, местами пройдет небольшой дождь, а завтра днем 4 августа уже без осадков. Ветер северного направления 5-10 м / с.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.



Жара наконец немного ослабнет, ночные температуры снизятся до +13 .. + 18, днем в пределах +27 .. + 32.



На большинстве территории Луганской области ожидается 5 класс пожарной опасности.



По многолетним данным 4 августа самая низкая температура воздуха ночью составляла +8,1 (04.08.1969 г.), самая высокая днем +38,8 (04.08.2010 г.).