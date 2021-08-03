В августе украинцев ждут длительные выходные

24 августа 2021 года (вторник) Украина отмечает 30-ю годовщину провозглашения независимости. В связи с празднованием в эту дату Дня независимости Украины четыре дня подряд — в том числе и понедельник перед праздником — будут нерабочими.

Об этом сообщает НВ

Поэтому украинцы ждут длинные выходные в августе: 21, 22, 23 и 24 августа (суббота, воскресенье, понедельник и вторник).

Однако суббота, 28 августа 2021 года, будет рабочим днем (отработка за выходной день, перенесенный на понедельник, 23 августа).

Кроме того, нерабочими будут остальные субботы и воскресенья месяца: 1 августа, 7−8 августа, 14−15 августа и 29 августа.

Поэтому в целом в августе 2021 в Украине будет 21 рабочий день и 10 выходных.