Жители Луганщины могут принять участие в фотоконкурсе «Вики любит памятники»

С 1 по 30 сентября состоится крупнейший в мире международный фотоконкурс объектов культурного наследия «Вики любит памятники». В Украине конкурс пройдет уже в десятый раз. Цель проекта – собрать фотографии всех памятников недвижимого культурного наследия Украины для иллюстрирования статей в Википедии.

Об этом сообщает Департамент международной технической помощи ЛОГА.



Конкурсный список состоит из более 92 тысяч памятников недвижимого историко-культурного наследия из всех областей Украины, в том числе Крыма. За предыдущие годы более три тысячи участников загрузили почти 330 тысяч фотографий около 38 тысяч объектов культурного наследия – культовых сооружений, домов, дворцов. Однако большая часть культурного наследия Украины все еще не имеет своих фотографий для Википедии. Цель конкурса это исправить.



Приглашаем участвовать в конкурсе, подавать свои фото, чтобы показать уникальность историко-культурных объектов своего края и привлечь внимание к их нынешнему состоянию. Участие в конкурсе могут принять все желающие. Для этого в течение сентября следует загружать на Викисклад фотографии собственного авторства. Фотографии могут быть сделаны в любой период времени; главное, чтобы это были собственные работы. Также можно грузить видео, где изображены достопримечательности. Победители конкурса получат ценные призы.



☝Как принять участие, смотрите на сайте конкурса: http://wlm.photo

☝Детальнее о регламенте конкурса можно ознакомиться по ссылке: http://rules.wlm.photo

☝Страничка конкурса в Фейсбуке: https://www.facebook.com/wlmua