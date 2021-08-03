Зеленский рассказал, когда будет решен вопрос Крыма и Донбасса. ВИДЕО

Чем больше Киев дает возможностей и обеспечивает доступность для обычных людей на линии соприкосновения, тем быстрее любые контакты ограничивает так называемая “власть” отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Но блокирование контактов и переписывание истории не поможет сделать оккупированные части Донбасса и Крым — российской территорией. И они вернутся под контроль украинской власти, это лишь вопрос времени.

Об этом в интервью телеканалу “Дом” рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

“Я знаю, что блокируют контакт. Но я уверен, что это невозможно все равно, потому что — ты любишь эту страну или не любишь. Вот любишь — ты украинец, не любишь — ты гость, путешественник. Вот эти люди, которые оккупировали, — они никогда не будут любить Крым так, как любим мы. Для тебя эта природа уникальна, это море — это детство, эти рапаны — они вкусные”, — сказал Зеленский.

Он рассказал, что, когда кушает рапаны, ждет, что на зубах появится песок — потому что в детстве так было.

“Невозможно это привить. Это мое. Я этот Крым знаю. Мы ходили на Ай-Петри. Кастрополь, Жуковка, палатка. Прыгаешь с 14 м со скалы. Удивлял свою будущую супругу тогда: “Вот, смотри, как я могу”. Тряслись коленки, но прыгал. Это я. Я там жил. Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет российской территорией”, — подчеркнул президент.

По его словам, нельзя в голову “прошить” татарам, что депортация якобы придумана.

“Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите. Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Да невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени”, — сказал Зеленский.