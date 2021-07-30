“Крайне тяжелое финансовое состояние”: глава Лисичанской ВГА о местном водоканале

ЛКСП «Лисичанскводоканал» находится в крайне тяжелом финансовом состоянии. Долги прошлых лет за энергоснабжение и не оплата населением услуг водоснабжения и водоотведения привели к тому, что электроэнергия оплачивается из местного бюджета.

Об этом рассказал в комментарии журналистам глава Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика.

Как указывается, сейчас Лисичанская городская ВГА осуществляет оплату за потребленную активную электроэнергию прошлых лет согласно предварительным договоренностям с ООО «ЛЭО». Кредиторская задолженность за потребленную электроэнергию ЛКСП «Лисичанскводоканал» на 01.07.2021р. составляет 11 548,6 тыс. грн (ГП ЖД «Укринтерэнерго») и 165 489,3 тыс. грн. (ООО «ЛЭО»).

В свою очередь дебиторская задолженность населения за предоставленные услуги водоснабжения и водоотведения перед ЛКСП «Лисичанскводоканал» на 01.07.2021 составляет более 88,5 млн.грн.

Глава ВГВ говорит, что в водоканале есть и положительные изменения. Так, для улучшения работы предприятия разработано проектно-сметную документацию, которая ожидает финансирования и выполнения. Сейчас запланирована реконструкция городских очистных сооружений (МОС) по адресу: ул. Мичурина, 16-б и МОС г. Приволье.

Для качественного водоснабжения и уменьшения потерь питьевой воды ЛКСП «Лисичанскводоканал», срочно требуется реконструкция аварийного участка магистрального водовода подачи питьевой воды от ПК-104 к ВНС «Лисичанская». Необходима разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по проекту «Реконструкция магистрального водовода подачи питьевой воды от ПК-104 к ВНС« Лисичанская » протяженностью 2,8 км».

Александр Заика также добавил, что выполнены работы по замене водопровода Ду 400 мм ул. им. Ген. Потапенко протяженностью 103 м. Проводятся ремонтные работы по ул. Гарибальди, заменены трубы Ду 160 мм протяженностью 600 м. Планируются ремонтные работы водоводов по ул. им. В. Сосюры и ул. им. Д.И. Менделеева.

Также для уменьшения тарифа на электрическую энергию рассматривается вопрос перехода ЛКСП «Лисичанскводоканал» из второй категории электропитания на первую и разработки проектно-сметной документации на «Строительство подстанции 35/6 кВт на участке насосной 2-го подъема Белогоровского водозабора ЛКСП« Лисичанскводоканал » ориентировочной стоимостью 14 млн. грн.