В МОЗ говорят, что карантин будет продлен. Один из “проблемных” регионов – Луганщина

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что карантин в стране будет продлен. На сколько времени его продлят, он не сообщил.

Об этом Кузин заявил в эфире «Завтрака с 1+1», передает Главком.

Кузин отметил, что есть области, в которых ухудшается Covid-статистика. Это районы Луганской, Донецкой, Харьковской, Львовской областей, но Киев сюда не входит, уточнил он.

«По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен», – заявил Кузин.

А вот на сколько времени еще продержат ограничения – в Минздраве, как и во всем мире, пока гадать не берутся.