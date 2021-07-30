В очереди уже 24 часа: пограничники РФ не пропускают людей в “Меловом”. ВИДЕО

В пункте пропуска «Меловое» пропускные операции осуществляются ритмично. Представители всех контрольных служб выполняют пропускные операции в штатном режиме. Однако пока, граждан, которых украинские пограничники пропустили через государственную границу еще минувшие сутки, российская сторона держит в очереди уже более 24 часов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

“В связи с медленным оформлением транспортных средств российскими пограничниками по состоянию на утро очередь между пунктами пропуска на въезд в Россию составляет 40 автомобилей, очередь перед пунктом пропуска «Меловое» на въезд в Россию составляет 120 автомобилей. На въезд в Украину накопления автомобилей нет, пропуск осуществляется ритмично”, – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что пункт пропуска «Меловое» – единственный пункт пропуска, который осуществляет ежедневный пропуск лиц через государственную границу в Луганской области. Через этот пункт пропуска можно пересечь государственную границу как в пешем порядке, так и на автомобиле.