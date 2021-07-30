В Луганской области самый низкий уровень преступности среди других регионов Украины

В четверг, 29 июля, состоялась пресс-конференция руководителя Луганской областной прокуратуры Николая Прибеги о результатах работы в первом полугодии 2021, а также состояния расследования по резонансным уголовным производствам.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На встрече с представителями средств массовой информации глава областного ведомства отметил, что в марте завершился последний этап реформирования органов прокуратуры.

«В целом результаты аттестации прокуроров Луганщины показали достаточный потенциал для эффективного выполнения определенных законом функций и задач. После проведения реформы органов прокуратуры достигнуты весомые результаты работы по всем без исключения направлениям прокурорской деятельности », – отметил он.

Было подчеркнуто, что благодаря координационным мероприятиям органов прокуратуры уровень преступности в Луганской области на 10 000 населения остается самым низким в государстве. За отчетный период учтено 4209 преступлений, что почти на 6,5% меньше.

В частности, активизирована работа по противодействию организованной преступности. В суд направлено 9 уголовных производств в отношении 39 участников преступных группировок (в прошлом году – 8 производств в отношении 33 человек). В разы больше задокументировано фактов получения неправомерной выгоды правоохранителями (8 против 1). В делах следователей фискальной службы возмещено более 5 млн грн, которые поступили в бюджет (в прошлом году ни одной гривны).

Существенно повышена эффективность представительской деятельности, значительно увеличена сумма предъявленных (со 154, 6 млн грн до 203 млн грн) и удовлетворенных (58,2 против 11,5 млн грн) требований прокурора. Возвращено и предупреждено незаконное предоставление более 600 га земель, что в пять раз больше чем в прошлом году.

В сфере охраны детства предъявлено исков на сумму почти 33 млн грн. Судами удовлетворено 14 исков на сумму свыше 4,7 млн грн, что вдвое больше чем в прошлом году.

Прокурорами областного и окружных прокуратур в суд направлено 1654 обвинительных акта, в том числе 65 в сфере противодействия коррупции, 24 – бюджетной системе, 12 – сфере земельных правоотношений и 20 – сфере охраны окружающей среды.

Обеспечена надлежащая работа по поддержанию публичного обвинения в суде. Прокурорами принято участие в рассмотрении судами первой и апелляционной инстанций в более 2,3 тыс. уголовных производствах. Поддержано публичное обвинение с принятием обвинительного приговора в более 900 производствах. За совершение коррупционных уголовных преступлений осужден 31 человек, что на 30% больше, а 2 человека – к реальной мере наказания в виде лишения свободы.

Также Николай Прибега подчеркнул: «Учитывая продолжающуюся вооруженную агрессию Российской Федерации, надлежащее расследование преступлений на временно оккупированной территории и в условиях вооруженного конфликта – один из приоритетов в работе областной прокуратуры. Это обусловлено необходимостью качественного документирования и фиксации преступлений с целью формирования доказательной базы для Офиса прокурора Международного уголовного суда ».

Как было отмечено руководителем областной прокуратуры, по направлению вооруженного конфликта прокурорами областной прокуратуры сообщено о подозрении 74 лицам, в суд направлено 46 обвинительных актов. Судами принято 34 обвинительных приговора.

Представители СМИ задали свои вопросы руководству областной прокуратуры. Они касались актуальных и резонансных производств на Луганщине, в том числе по масштабным пожарам, обстрелам со стороны оккупационной администрации РФ, преступлений в сфере экологической безопасности на временно оккупированной территории.

Также медийщиков интересовали результаты расследования по уголовным производствам по дорожно-транспортному происшествию на Сватовщине, в котором погиб несовершеннолетний, а также об изнасиловании малолетнего ребенка в Северодонецке.

Журналистам сообщили, что в настоящее время досудебное расследование по этим производствам завершено, обвинительный акт об изнасиловании направлено в суд для рассмотрения по существу. По делу о ДТП продолжается ознакомление стороны защиты с материалами уголовного производства.