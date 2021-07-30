На Старобельщине от COVID-19 вакцинировано 11,9% населения

В Украине продолжается пятый этап вакцинации населения против COVID-19, на котором все желающие в возрасте от 18 лет, не попавшие в приоритетные группы и не получившие вакцину на предыдущих этапах, смогут получить прививки.

Об этом сообщает пресс-служба Старобельской районной государственной администрации.

Всего с начала прививочной компании в стране на территории Старобельского района вакцинировано 14874 человек, что составляет 11,9% от общей численности населения района, и 31% от общего количества вакцинированных лиц в Луганской области.

6983 лица уже завершили вакцинацию, получив две дозы.

Напоминаем, что записаться на вакцинацию в пункты прививки центров первичной медицинской помощи можно позвонив в регистратуру медицинского учреждения, или к семейному врачу, с которым заключено декларацию на медицинское обслуживание.

Также, если Вы хотите вакцинироваться в выходные, то независимо от места проживания в городе Старобельск прививки от COVID-19 осуществляют в центре массовой вакцинации населения, который работает в праздничные и выходные дни в административном здании ООО «Рынок города Старобельск» по адресу: г.. Старобельск, площадь Базарная 1. Здесь вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку, так и всех желающих без предварительной записи. Прививки осуществляют мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac и Pfizer. При себе необходимо иметь только паспорт.

Кроме вакцины AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer недавно медицинские учреждения получили мРНК-вакцину от COVID-19 американской компании Moderna. Данная вакцина используется в 56 странах мира и является разрешенной к использованию ВОЗ. Для получения полного комплекса вакцинации необходимо 2 прививки с интервалом 28 дней. Вакцина с этой поставки предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.