Зеленский представил в Авдеевке нового командующего ООС

В рамках рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю седьмой годовщины освобождения города Авдеевка и представил нового командующего объединенных сил.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Глава государства отметил, что освобождение Авдеевки в июле 2014 года стало одинаково важно как для жителей этого города, так и для всей Украины.

«Именно в этот день ровно семь лет назад без больших, но все же потерь, город Авдеевка был освобожден от оккупантов силами 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады и добровольцев« Правого сектора ». Авдеевка стала десятым по счету городом Донецкой области, который был освобожден нашими украинскими воинами-защитниками. После Мариуполя, Славянска, Краматорска и других важных городов над Авдеевкой наконец также поднят наш сине-желтый флаг. А с ним начала восстанавливаться и нормальная, не черно-белая, мирная жизнь », – сказал Президент.

Впрочем, как отметил Владимир Зеленский, даже после освобождения Авдеевка еще долго была одной из самых горячих точек и сейчас остается на передовой борьбы Украины с российским агрессором.

«Совсем рядом, в Авдеевский промзоне, несмотря на договоренности, продолжаются взрывы и выстрелы», – добавил он.

«Авдеевка сегодня – это город на линии огня, избравший линию свободы, линию развития и линию нашего государства – Украины», – отметил Президент и призвал присутствующих почтить минутой молчания память тех, кто заплатил за этот выбор своей жизнью и погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность и независимость Украины.

По словам Главы государства, окончательное освобождение Авдеевки вернуло полноценную жизнь ее жителям и дало мощный толчок новым проектам.

«Успешно работает и развивается коксохимический завод – стратегически важный для города и крупнейший в Европе. Продолжается реконструкция и оснащение школ, садов, больниц. Продолжается жизнь. И все это – заслуга прежде всего украинских военных », – отметил Владимир Зеленский.

Он отметил, что за семь лет для защиты Авдеевки и промзоны привлекались почти все боевые подразделения Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

«Сегодня эту важную задачу выполняет 3-й батальон 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Его бойцам и всем доблестным украинским воинам я хочу искренне поблагодарить за то, что надежно защищают наши границы, нашу независимость, мирную жизнь всех украинских граждан », – добавил Президент.

Кроме того, в присутствии руководства государства, военного командования и жителей Авдеевки Глава государства представил нового командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка, кавалера ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, боевого офицера и патриота Украины, который был назначен на должность указом Президента 28 июля.

«Представление именно в такой важный день – в день освобождения нашего украинского города на Донбассе – это очень хороший знак, символ и надежда на то, что свободная и мирная жизнь наступит во всех других временно оккупированных городах и селах на востоке украинской суверенной земли», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также поблагодарил предыдущего командующего ООС Владимира Кравченко за добросовестную службу на благо Украины.

По случаю седьмой годовщины освобождения Авдеевки Глава государства пожелал горожанам и всем гражданам Украины мира, согласия и успехов в священном деле защиты родной земли.