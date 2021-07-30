Бассейн, реконструкция ДЮСШ и спортбазы “Лисичанец”: в Лисичанске рассказали об инфраструктурных проектах

В Лисичанске в ближайшее время запланировано выделение государственной субвенции (с софинансированием из местного бюджета в размере 10% – почти 300 тыс.грн.) на установку спортивных площадок типа workout.

Об этом рассказал в беседе с журналистами глава Лисичанской областной военно-гражданской администрации Александр Заика.

Указывается, что во исполнение Указа Президента «Активные парка-локации здоровой Украина» и в рамках оздоровительной двигательной активности всех категорий граждан, определены и проведены работы по подготовке 5 локаций, а именно: в скверах «Березовая роща; им. Ю.А. Гагарина; «Центральный»; в парке «Памяти землякам-чернобыльцам» и парковой зоне ДК им. В. М. Сосюры.

В планах также реконструкция Лисичанской городской ДЮСШ и спортивной базы «Лисичанец» – единственной в области, которая популяризирует такой вид спорта как гребля на байдарках и каноэ.

Что касается бассейна в городе, то был проведен мониторинг существующего бассейна в лечебно-оздоровительном комплексе «Волна».

Соответствующие специалисты, которые обследовали комплекс отметили, что лучше и дешевле построить новый энергоэффективный бассейн с нуля. Это будет современный плавательный бассейн длиной 25 метров.

На сегодняшний день основная задача – определение местоположения этого объекта. А сами работы по строительству планируется начать уже в следующем году. Ориентировочная стоимость работ составляет около 65 млн. гривен.

Напомним, ранее Александр Заика рассказал о планах на ремонт дорог в городе.