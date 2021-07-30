В Северодонецком Центре админуслуг теперь доступны сервисные услуги МВД

В Северодонецком Центре предоставления админуслуг отныне можно получить административные услуги Сервисного центра МВД.

Об этом сообщает пресс-служба городской военно-гражданской администрации.

Это такие услуги:

Обмен водительского удостоверения (без сдачи экзаменов)

Выдача нового водительского удостоверения взамен утраченного или похищенного;

Регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ с выдачей свидетельства о регистрации и номерных знаков или без номерных знаков (без осмотра);

Регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий иностранного производства с выдачей свидетельства о регистрации и номерных знаков или без номерных знаков (без осмотра).

Все это стало возможным благодаря надежным партнерам громады, Программе «Демократическое управление в Восточной Украине» (DG-East), которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID). Северодонецкая ОТГ получила значительную поддержку в виде технического оборудования и программного обеспечения (компьютерная техника, специализированное оборудование для печати водительских удостоверений и технических паспортов транспортных средств, оборудования для фотографирования, программное обеспечение).

В ЦПАУ есть необходимое современное оборудование для обслуживания граждан, которое позволяет принимать и обрабатывать документы, печатать и выдавать водительские удостоверения, а также оплачивать услуги – на месте. Как наличными, так и с помощью терминала.

“Мы снова реализовали совместный проект с USAID. Внедрение услуг Сервисного центра МВД в Северодонецком ЦПАУ позволит разгрузить работу Сервисного центра МВД и повысит качество предоставления услуг центром предоставления административных услуг ВГА. Это очередной шаг к Европейскому качеству предоставления услуг”, – отметил Александр Стрюк и поблагодарил партнеров из международной организации USAID, благодаря помощи которых жители Северодонецкой территориальной громады получают качественные административные услуги в комфортных условиях.

Региональный директор Программы USAID «Демократическое управление в Восточной Украине» (DG-East) Офис Краматорск Ирина Иванова подчеркнула, что это не последняя помощь громаде: «В ближайшее время мы планируем в Северодонецке установить SMART-остановки. Также мы продолжаем работать в направлении совершенствования административных сервисов, социальных сервисов. Наш проект «Демократическое управление в Восточной Украине» пока еще до 2023 года работает в регионе ».

Заместитель начальника регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Луганской области Андрей Дац подробно рассказал об услугах Сервисного центра МВД, который отныне будет предоставлять Северодонецкий ЦПАУ и отметил, что в планах на будущее открытие таких услуг в Попасной и Кременной.

Для граждан алгоритм получения услуг через ЦПАУ не осложняется и стоимость не меняется. Клиент должен обратиться с пакетом необходимых документов и оплатить услугу. Администратор ЦПАУ проверяет, сканирует и передает в сервисный центр МВД документы и заявление на получение услуги. Специалист сервисного центра МВД проводит предусмотренные услугой процедуры и направляет в ЦПАУ подтверждение, после которого права изготавливаются и выдаются клиенту.

ЦПАУ г.Северодонецк: бульвар Дружбы Народов, 32 А, телефон для консультаций 0953684006