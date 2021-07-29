На Луганщине разоблачили магазинного вора

Полицейские Луганской области разоблачили четырех воров. По фактам тайного похищения имущества граждан сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 185 УК Украины «Кража».

Об этом сообщает полиция Луганской области.



Полицейские прифронтовой Станицы Луганской вместе с бойцами батальона «Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова» разоблачили 33-летнего ранее судимого жителя пгт Петропавловка, который подозревается в совершении кражи продуктов питания и денег с сельского магазина. Также полицейские установили причастность 29-летнего жителя пгт Петропавловка к совершению кражи металлических изделий с территории частного домовладения.



Полицейские г. Рубежное разоблачили 28-летнего ранее судимого местного жителя, который проник в квартиру и совершил кражу денежных средств.



Полицейские батальона «Скиф» ГУНП Запорожской области вместе с полицейскими г. Северодонецк разоблачили 44 и 56-летних северодончан, которые похитили металлические крышки с мусорных баков с территории одного из предприятий.

Подозреваемым в краже имущества грозит наказание до шести лет лишения свободы.