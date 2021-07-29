На Луганщине неизвестные обрабатывали землю на территории общезоологического заказника

Так, в ходе плановой проверки Коломыйчихского сельского совета Сватовского района инспекторами Луганщины установлен факт запрещенной хозяйственной деятельности на территории общезоологического заказника местного значения «Сватовский» в административно-территориальных границах этого сельского совета.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Луганской области.

Как указано, сельский совет не обеспечил соблюдение заповедного режима на своей территории, что привело к осуществлению запрещенной хозяйственной деятельности, а именно к самовольной обработке земли неустановленными лицами путем дискования земельного участка площадью 26,3 га.

Вред, причиненный государству, составит более 649 тыс. грн. Инспекцией готовится претензия к Коломыйчихскому сельскому совету на добровольную уплату этих убытков.

Для справки:

Согласно открытым данным, Сватовский заказник – объект природно-заповедного фонда Луганской области, общезоологический заказник местного значения. Его площадь 3 316,0 га.

Представляет собой типичный лесостепной ландшафт с лессовыми склонами возвышенностей и возвышенными равнинами с обычными малогумусными черноземами, сильно расчлененными оврагами и балками, врезанными в мелово-мергельные породы.

В растительном покрове преобладает степная растительность, овраги и балки покрыты байрачными лесами. Встречаются представители эндемичной петрофитной растительности, занесенные в Красную книгу Украины: иссоп меловой, двухрядка меловая, дрок донской, келерия Талиева, шлемница меловая, полынь беловойлочная. На более равнинных участках на развитом почвенном покрове имеются ковыльные формации, в которые входят ковыль узколистный, Залесского, Лессинга, красивейший, украинский. Сами ковыльные группы занесены в Зеленую книгу Украины.

Животный мир заказника требует сохранения и восстановления. Здесь живут олень благородный, серна, свинья дикая, хорек степной, еж ушастый, барсук европейский, лисица обыкновенная, заяц-русак, гадюка степная. Встречаются вечерницы малая и гигантская . Орнитофауна представлена овсянкой обычной и садовой, жаворонками полевым, малым и чубатым, коноплянкой, куропаткой серой, перепелкой, удодом, сорокопудом-жуланом, фазаном, лунем полевым, ястребом-тювиком и другими птицами.