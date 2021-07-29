Главный санврач заявил об “угрожающей” тенденции по COVID-19 в Луганской области

Угрожающую тенденцию по COVID-19 показывают три региона Украины: Харьковская и Луганская области, а также город Киев.

Об этом в интервью “УП” рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

“Мы видим малейшие отклонения от показателей и заблаговременно получаем информацию об угрожающих тенденциях на уровне областей. По итогам нескольких прошлых дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области – там мы должны усилить систему обнаружения и изоляции контактных лиц и убедиться, что на уровне ОТГ применяют адекватные противоэпидемические мероприятия”, – сообщил он.

В тоже время Игорь Кузин добавил, что сейчас в стране нет признаков вспышки заболеваемости коронавирусом.

“Ситуация спокойная, однако это спокойствие мы должны использовать для вакцинации”, – добавил он.