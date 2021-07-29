В Северодонецке обустроили 19 квартир для переселенцев

Ключи от современного жилья они получили сегодня, 29 июля.

Всего в доме, расположенном по проспекту Космонавтов, 18, обустроены 19 отдельных однокомнатных квартир для внутренне перемещенных лиц. Одна из них предназначена для проживания маломобильных людей. Стоимость работ составила 12,8 млн гривен, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Мы понимаем, как важно каждой семье иметь свое жилье. Поэтому у нас впереди амбициозные проекты. На их быстрой и качественной реализации настаивает глава Луганщины Сергей Гайдай. Как он говорит: «Шагаем дальше – это только начало. Поэтому, быть добру! » – отметила заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко, приветствуя новоселов.

Обустройство жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц профинансировано из средств гранта правительства Германии, предоставляемых через KfW в рамках проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры (УФСИ VI)», который внедряется Украинским фондом социальных инвестиций.

«Мы будем продолжать строительство жилья в городе. В частности, уже начинаем проект совместно с Международной организацией по миграции. Работы начнутся в сентябре. По планам, мы построим около 250 квартир для переселенцев », – отметил руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

Заместитель исполнительного директора УФСИ Ксения Поднебесная поблагодарила инвесторов за помощь в реализации таких проектов и поздравила собравшихся: «Уверена, вы получили комфортные условия для проживания».

Прозвучали и слова благодарности от счастливых владельцев новых квартир.

Заметим, что в рамках проектов УФСИ VI на первом этаже дома выполнена перепланировка помещений и отделочные работы. В частности, заменены окна и двери, проведен капитальный ремонт пола, обновлены инженерные сети, кухни оборудованы мебелью, санузлы оборудованы унитазами, душевыми кабинами и ваннами, раковинами, бойлерами, электрическими сушилками для полотенец.