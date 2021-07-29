Жители прифронтовой Новозвановки и Троицкого могут воспользоваться социальным транспортом

Благотворительная Организация «Благотворительный Фонд «Адра Украины» поддержала инициативу руководителя Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николая Ханатова и при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины, в рамках проекта «Предоставление людям доступа к важнейшим услугам и услугам по охране здоровья, проживающих в изолированных громадах в Донецкой и Луганской областях» начала бесплатную перевозку жителей сел Троицкое и Новозвановка с помощью «социального транспорта».

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской городской военно-гражданской администрации.



Социальный транспорт будет предоставлять услугу два раза в неделю, каждый вторник и четверг в течение года. Выезд из Троицкого в 7.00, из Новозвановки в 7.30 . Возвращение из Попасной в 12.00.



Право первоочередного использования социального транспорта предоставляется следующим категориям: