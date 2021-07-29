2-5 августа на некоторых улицах в Станице Луганской не будет газоснабжения

2-5 августа в пгт Станица Луганская в связи с проведением комплексных ремонтно-восстановительных работ Станично-Луганским участком Старобельского МРУЕГГ планируется отключение распределительных газопроводов среднего давления от системы газоснабжения (отключению подлежат 106 потребителей природного газа).

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской громады.

Ремонтные работы будут проводиться:

2-3 августа с 7.30 до 16.30 – ул. Шоссейная (Чапаева)

4 августа с 7.30 до 16.30 – ул. Тихая (Щорса)

5 августа с 7.30 до 16.30 – ул. Катаева.

После окончания ремонтных работ будут проводиться пусконаладочные работы.

Для восстановления газоснабжения необходимо обязательное присутствие абонентов.