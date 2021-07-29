На Луганщине в лесхозе выявили незаконную порубку и подпольное производство древесного угля

По материалам Службы безопасности Украины завершается досудебное расследование по факту незаконной порубки леса, организованной должностным лесоохотничьего хозяйства Луганской области. Сумма ущерба, нанесенного государству, превышает 2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Как стало известно, в прошлом году чиновник госпредприятия «Старобельское лесоохотничье хозяйство» вступил в сговор с коммерсантами. Злоумышленники наладили масштабный сбыт древесины коммерческим структурам и местному населению.



Сотрудники СБ Украины заблокировали противоправное уничтожение лесных угодий и задержали правонарушителей на месте совершения преступления. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 246, ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – незаконная порубка леса и присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах.



В этом же лесоохотничьем хозяйстве оперативники СБУ обнаружили незаконную порубку леса для обеспечения сырьем подпольного производства древесного угля. В скрытых специализированных печах правонарушители сжигали деревья твердых пород, незаконно спиленных в лесничестве под видом санитарных мероприятий. Никаких разрешительных документов на порубку и производство угля сообщники не имели.



Бывший чиновник лесоохотничьего хозяйства подозревается в незаконной порубке деревьев и в превышении служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 УК).



Организатор еще одной схемы, уличенный СБУ в незаконной порубке леса в Луганском природном заповеднике Украины «Стрелецкая степь», в этом году получил судебный приговор. Предприниматеь признан виновным по ч. 3 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса, совершенные в заповедниках или на территориях или объектах природно-заповедного фонда) Уголовного кодекса Украины и приговорен к трем годам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.