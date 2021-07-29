“Приведет к экологической катастрофе”: в ОРЛО оккупанты жестко ограничивают подачу воды населению

Мирные жители временно неподконтрольных Украине территорий Луганской области получают воду по часам, а в некоторых населенных пунктах и вовсе один-два раза в неделю, сообщает телеканал “Дом“.

Ситуация с водообеспечением в ОРДЛО — критическая, особенно с декабря 2019 года. По информации интернет-ресурсов оккупационных властей в городе Кировск, а также в селах Голубовское и Донецкое подача воды осуществляется раз в неделю, а Алчевске — через день.

“Ситуация там сложная. Она сложная потому, что там нет органов государственной власти. Мы понимаем, что оккупационные администрации не желают обеспечивать благополучие украинских граждан”, — подчеркивает гендиректор директората инфраструктуры Минреинтеграции Алексей Зарицкий.

Люди вынуждены собирать дождевую воду и устанавливать насосы. В то же время дачников, которые берут воду из водохранилищ, штрафуют, отмечает правозащитник, основатель “Восточной правозащитной группы” Павел Лисянский. По его словам, причин для перебоев с водоснабжением несколько.

“В первую очередь — это то, что оккупационные администрации нарушили процесс откачки воды из шахт, что в свою очередь сыграло негативную роль для наполнения водой водоемов на территории ОРДЛО. Соответственно, эти водоемы использовались в том числе для того, чтобы наполнять водохранилища и другие источники воды, но они сейчас начали мельчать”, — говорит Лисянский.

Вторая причина — увеличение добычи угля.

“Они добывают уголь открытым способом, постоянно разрывают поверхность земли, нарушается тектоника, и соответственно в сточных водах и водах, которые в грунте находятся, нарушаются эти процессы, и речки или не большие водоемы начинают уходить под землю. Потому что тектоника нарушается. И, по идее, ее постоянно нужно рекультивировать”, — добавил правозащитник.

Подтопление шахт может привести к радиационному загрязнению грунтовых вод Донбасса. Ранее эти процессы тщательно контролировались украинскими властями.

В государственной областной администрации Луганской области утверждают, что готовы продолжать снабжать водой своих граждан на неподконтрольных Украине территориях.

“Из-за сухой погоды воды на неподконтрольных территориях все меньше и меньше. Оккупационные власти жестко ограничили подачу воды людям. Это пару часов в день. С водой колоссальная проблема, и тем не менее они пытаются оспаривать наши тарифы, оспаривать суммы, потому что там задолженность большая — порядка 170 млн грн. Они пытаются оспаривать и эту сумму”, — рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Еще одна проблема — изношенность коммуникаций. Только в отличие от оккупационных властей, в Украине этот вопрос уже решают.

“Мы получили бесплатный кредит на значительный промежуток времени для того, чтобы восстановить крупнейшие сети Луганской области. Это Попаснянский районный водоканал, который обеспечивает водой несколько районов Луганской области. В рамках такой работы целый город Лисичанск будет подключён к новым сетям водообеспечения”, — отметил Зарицкий.

Проект начнут реализовывать уже в начале 2022 года. Также есть договорённости с Красным Крестом на сумму 6 млн грн об обеспечении питьевой водой жителей сел и поселков вблизи линии соприкосновения. Реконструкция сетей начнется уже в этом году.

Однако ситуация на неподконтрольных территориях Луганской области остаётся критической. По прогнозам специалистов, города могут остаться без воды, и что еще хуже — такая ситуация приведет к экологической катастрофе.