Жители Луганской области не спешат с оформлением земельных сделок

По состоянию на 27 июля в Украине заключено 1995 сделок в рамках действующего рынка земли.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 4168 нотариусов. Всего заявлений – 4660, из них согласовано 4038, в очереди на рассмотрение – 97, отказ получили 525. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

Справка:

1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

Судя по опубликованной графике, в Луганской области за указанный период оформили только 17 сделок. Общая площадь земель, относительно которых зарегистрированы сделки, составляет 12,5 га.