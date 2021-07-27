Целые села в запустении: жизнь в глубоком тылу “ДНР”. ВИДЕО

На оккупированной части Донбасса даже в районных центрах – небольшие заработные платы, проблемы с работой и отток населения. Как правило – в Россию. Журналисты “Радио Свобода” посетили маленькие села в тылу неподконтрольной части Донетчины, чтобы узнать, как выживают люди и почему эти населенные пункты “умирают”.

Саур-Могила – место, где семь лет назад велись ожесточенные бои. Сейчас это – глубокий тыл боевиков “ДНР”. Петровское находится в шести километрах от него. Здесь до сих пор много разрушенных домов, хотя местный жителей уверяет, что много людей не выехало:

«Клуб разбит, магазин сгорел после пожара … Ну, скажем, домов 15 и до войны там никто не проживал. Там, может, один-два человека выехали к родственникам или еще куда-то »

Местный магазин – фактически единственное место работы, говорит местная жительница:

«Только в город ехать. Или сейчас еще больше людей в Россию. Все туда. Молодежь в основном – все туда едут »

В пяти километрах восточнее – село Степановка. Говорят, здесь до войны было домов 300. До полного восстановления еще очень далеко – руины, местами, тянутся вдоль улиц.

«У нас только 7 домов восстановлено. Те, что полностью разрушены. Лично мне дома не хватает. У нас нет ничего. А так … Автобус, слава Богу, начал ходить », – говорит местная жительница.

«Коренные жители остались. Пожилые люди. Здесь 9 семей – они здесь и летом, и зимой. А такие, как мы, приезжают на летний сезон. Людей меньше осталось, конечно. Время идет, молодежи работы нет. Старенькие умирают », – рассказывает женщина, приехавшая на лето в село Сауровка.

В небольшом селе Шмидта как таких разрушений нет. Скорее – запустение. Людей на все село – где-то полсотни. Местные жители живут с собственных огородов и хозяйства, кто-то с пенсии. Работы особо нет.

Дальше – проселочная дорога к селу под названием Шевченко. Сюда не доезжают автобусы, и магазин давно закрыт на замок. Есть и другие нужды, из-за которые приходится ехать за несколько километров.

«И закупиться, и в аптеку. Здесь же аптеки нигде и близко нет. Или в Старобешево ехать – районный центр, или в Комсомольское (переименовано в Кальмиусское – ред.). Специально ездим – от давления преимущественно лекарства берем, от сердца. И с водой у нас трудно – километр к воде, к колодцу. Ранее колхозы были, порядок был. Была водонапорная башня. Как всегда – все развалилось, а теперь никто не построит. Вымирают села эти », – говорит местный житель.

Такие же проблемы и у селян в населенном пункте Строитель: