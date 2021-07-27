Целые села в запустении: жизнь в глубоком тылу “ДНР”. ВИДЕО
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На оккупированной части Донбасса даже в районных центрах – небольшие заработные платы, проблемы с работой и отток населения. Как правило – в Россию. Журналисты “Радио Свобода” посетили маленькие села в тылу неподконтрольной части Донетчины, чтобы узнать, как выживают люди и почему эти населенные пункты “умирают”.
Саур-Могила – место, где семь лет назад велись ожесточенные бои. Сейчас это – глубокий тыл боевиков “ДНР”. Петровское находится в шести километрах от него. Здесь до сих пор много разрушенных домов, хотя местный жителей уверяет, что много людей не выехало:
Местный магазин – фактически единственное место работы, говорит местная жительница:
В пяти километрах восточнее – село Степановка. Говорят, здесь до войны было домов 300. До полного восстановления еще очень далеко – руины, местами, тянутся вдоль улиц.
В небольшом селе Шмидта как таких разрушений нет. Скорее – запустение. Людей на все село – где-то полсотни. Местные жители живут с собственных огородов и хозяйства, кто-то с пенсии. Работы особо нет.
Дальше – проселочная дорога к селу под названием Шевченко. Сюда не доезжают автобусы, и магазин давно закрыт на замок. Есть и другие нужды, из-за которые приходится ехать за несколько километров.
Такие же проблемы и у селян в населенном пункте Строитель: