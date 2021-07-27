Аграрии Луганщины планируют третий год подряд собрать рекордный урожай

Жатва на Луганщине близятся к завершению. Сейчас уже намолочено 855, 6 млн тонн зерна.

Об этом рассказала на пресс-брифинге заместитель директора Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Любовь Бескоровайная, сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Средняя урожайность составляет 37,7 ц / га. Для сравнения – в прошлом году этот показатель был равен 34,5 ц / га. По прогнозу, третий год подряд аграрии области соберут рекордный урожай.

В частности, объем 2020 года будет превышен примерно на 100 000 тонн только по пшенице. Ее обмолочено на площади 192 200 га при урожайности 38,5 ц / га, намолочено 740 000 тонн. ячменя – 31,1 тыс. га при урожайности 33,5 ц / га, намолочено 104 000 тонн. гороха – 2,8 тыс. га при урожайности 24,9 ц / га, намолочено 7000 тонн.



В целом, как сообщила Любовь Бескоровайная, планируется собрать около 1 миллиона 330 000 тонн зерна ранних зерновых культур.



Сейчас ЗАО «Агротон» завершило сбор ранних зерновых в Счастьенском и Старобельском районах при средней урожайности 49,6 ц / га.



ООО «Нибулон» собрано 70% ранних зерновых в Старобельском и Сватовском районах, средняя урожайность – 52 ц / га.



Показатели урожайности на территории Северодонецкого района в ООО «Владар» составляют 52 ц / га, ООО «Каут» – 53 ц / га.



Также следует отметить среднюю урожайность ООО «Сфера» на территории Счастьенского района (35 ц / га) и Агрофирмы «Марковское» в Старобельском районе (39,8 ц / га).



В Сватовском районе хорошие результаты в КФХ «Пролисок» (52 ц / га), ППА «Злагода» (43 ц / га), КФХ «Прогресс» (42 ц / га), ПСП «Приволье» (47 ц / га).



Еще есть потенциал относительно рекордного урожая кукурузы – предполагается собрать 250 000 тонн.