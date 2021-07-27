В Северодонецке открыли обновленный медицинский колл-центр

Сегодня, 27 июля, Европейский Союз и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине совместно с партнерами официально открыли обновленный медицинский колл-центр в Северодонецке.

Об этом сообщает пресс-служба городской военно-гражданской администрации.

Более как для 100 000 жителей Северодонецкой территориальной громады предоставление медицинских услуг будет происходить удобнее и эффективнее.

В колл-центре пациентам предложат комплексную поддержку, а кроме того, звонки в медицинское учреждение будут перенаправляться координаторам, оставляя возможность персоналу полностью сосредоточиться на помощи пациентам.

Оборудование для нужд колл-центра купили в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза.

Специалист по управлению здравоохранения ПРООН Вадим Шарко, который присутствовал на открытии центра в Северодонецке, отметил: «Сегодня важное событие. Поскольку мы совместно с Департаментом здравоохранения Луганской областной государственной администрации, совместно с руководством Северодонецкой многопрофильной больницы при поддержке Европейского Союза открываем первый в области колл-центр для обслуживания пациентов и потенциальных пациентов Северодонецкой многопрофильной больницы. Мы надеемся, что в ближайшее время услуги для населения станут максимально удобными, эффективными и доступными. Предоставление широкого спектра услуг во времена пандемии COVID-19, которые можно предоставить дистанционно, выходит на первый план ».

Фото Виталий Шевелев / ПРООН Украина

Консультировать будут специалисты Северодонецкой многопрофильной больницы. ПРООН будет помогать с тренингами, чтобы консультирование было комплексным и удобным для пациентов.

Консультанты колл-центра будут проходить обучение. Центр рассчитан на четыре консультанты. В учреждении наладят специальную систему хранения звонков, благодаря которой координаторы смогут перезвонить тем, кто не смог дозвониться сразу.

Фото Виталий Шевелев / ПРООН Украина

Фото Виталий Шевелев / ПРООН Украина