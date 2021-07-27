С начала года на водоемах Луганщины погибло 12 граждан

За неполный июль на водоемах Луганщины погибли четыре украинцев, среди которых – один ребенок. С начала года вода унесла жизни 12-ти жителей области.

Об этом сообщает пресс-служба областного спасательного ведомства.



Купальный сезон в самом разгаре, и спасатели в очередной раз предупреждают граждан: вода не прощает неосторожности!

Правила безопасного отдыха на воде:



❗️ Помните – отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

❗️ Никогда не ныряйте в незнакомых местах;

❗️ Не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

❗️ Не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

❗️ Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

❗️ Не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,

❗️ Температура воды должна быть не ниже 17 ° С;

❗️ Плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 – 5 минут

❗️ Следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.



Заботьтесь о собственной безопасности и в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101!