Жители ОРДЛО могут вакцинироваться от COVID-19 на КПВВ «Станица Луганская»

С 28 июля граждане, прибывающие из временно оккупированной территории, могут пройти прививки от COVID-19 непосредственно на КПВВ «Станица Луганская».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Вакцинация проводится в среду и пятницу с 9.00 до 12.00.



Также получить вакцину можно в пункте прививки КНП «Станично-Луганский ЦПМСП» по адресу: 5 линия, 39, с 9.00 до 15.00.

Сейчас в этих пунктах в наличии вакцина Moderna и Coronavac.

Желающим привиться вакциной Pfizer можно обращаться в центры массовой вакцинации от COVID-19. Напомним, на Луганщине действуют 4 таких центра: