В Северодонецке строительство постоянного жилья для переселенцев планируют начать в сентябре, – Стрюк

В Северодонецке уже начали распределение временного жилья для внутренне перемещенных лиц. Однокомнатные квартиры на проспекте Космонавтов оборудованы в рамках проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ.VI » за счет финансирования правительства Германии через банк развития KfW.

Об этом рассказал в эфире телеканала “СТВ” глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк, передает “Луганщина.ua”.

Эти квартиры предназначены исключительно для ВПЛ. Чтобы принять участие в их распределении, необходимо обратиться для принятия на учет внутренне перемещенных лиц и предоставления жилых помещений для временного проживания в отдел по учету, распределению и приватизации жилья Управления жилищно-коммунального хозяйства Северодонецкой городской ВГА по адресу: ул. Гагарина, д. 115, к. 4.

“Эта работа проводится уже несколько месяцев. Уже есть определенный круг людей, которые стали в очередь на получение указанного жилья, и согласно документам происходит распределение, – сказал Александр Стрюк. – Это жилье для временного проживания, его нельзя ни перевести в служебный фонд, ни приватизировать. Заключаются временные договоры в соответствии с действующим законодательством. Договоры ежегодные, так как это жилье рассчитано на то, чтобы люди, которые оказались в трудной ситуации, могли получить жилье и жить там некоторое время, пока их жизненная ситуация не стабилизируется”.

Это жилье является фондом жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц в городе и находится по адресу: г.. Северодонецк, проспект Космонавтов, дом № 18.

Также в 80-м микрорайоне Северодонецка во взаимодействии с Международной организацией по миграции планируется построить постоянное жилье для ВПЛ. Начать строительство должны в сентябре.

“Программа рассчитана на четыре года, но это уже полностью с благоустройством микрорайона и передачей жилья в коммунальную собственность, – отметил глава города. – Предыдущий проект состоял из шести домов, но сейчас, учитывая расположение жилых домов и особенности земельного участка, которую выбрал застройщик, решено, что это будет два девятиэтажных дома. Поэтому работы будут идти быстрее, и первый дом, мы надеемся, будет сдан в следующем году.