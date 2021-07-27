От осложнений COVID-19 на Луганщине умерли 4 пациентов

Лабораторно подтвержден 41 новый случай COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли еще четверо больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

Лисичанск – девять, Рубежное – семь, Северодонецк – два, Кременная – одно, Марковка – одно, Меловое – два, Новоайдар – четыре, Новопсков – два, Попасная – пять, Сватово – два, Станица Луганская – четыре, Старобельск – два.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 27 041 случая.



Выздоровели – 25719 (11 за минувшие сутки), лечатся – 351 (93 – стационарно, 258 – амбулаторно).



Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1118 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1092.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 13,7 (при пороговом 60).



В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 55-летняя женщина из Рубежного, две 72-летние женщины из Кременщины, 67-летняя женщина из Станицы Луганской.



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 971 человек.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 27 июля (09:00) в Украине 2249344 подтвержденных случая COVID-19, из них 52 876 летальных, 2184880 человек выздоровели. Всего проведено 11301274 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 681 новый случай; летальных – 27; осуществлено 44739 тестирований; выздоровели 515 человек.