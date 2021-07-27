Пограничники Луганщины задержали на границе с РФ пятерых граждан Узбекистана

Пограничники Луганского отряда из состава Объединенных сил недалеко от населенного пункта Сосновка задержали пятерых граждан Узбекистана за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ.



Сегодня ночью пограничный наряд отдела «Белолуцк», по информации участкового инспектора пограничной службы, задержал пятерых граждан Узбекистана, которые пытались незаконно пересечь государственную границу.



Выяснилось, что три женщины и двое мужчин прибыли в Украину самолетом недавно через аэропорт «Борисполь». Они пытались трудоустроиться в Украине, но, не найдя работу, решили искать лучшей судьбы за рубежом. Для того, чтобы попасть в РФ, иностранцы выбрали незаконный путь. И уже вскоре вблизи российско-украинской границы «путешественников» задержали пограничники.



На «заробитчан» пограничники составили административные документы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дальнейшую судьбу иностранцев будет решать суд.