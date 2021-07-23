Hashing24 – сервис облачного майнинга

Все более популярным становится облачный майнинг. Это – удачная альтернатива покупке ферм и решение массы проблем, которые связаны с их размещением и питанием, а также обслуживанием. На сайте https://hashing24.com/ru/ вы сможете начать майнинг биткоинов с лучшими экспертами в отрасли. Сервис облачного майнинга Hashing24 – это настоящая находка для тех, кто хочет успешно зарабатывать на добыче криптовалюты.

Онлайн-сервис создан для того, чтобы и майнеры-новички, и опытные профессионалы имели возможность получить доступ к высококачественным ресурсам, имеющимся в распоряжении промышленных майнеров. С помощью сервиса, удается сделать облачный майнинг простым для всех. Основное внимание в компании уделяют налаживанию партнерских отношений с лидерами рынка. Главный партнер Hashing24 – всемирно известная компания-майнер BitFury. И именно этим гигантом криптовалютного рынка представлены главные мощности онлайн сервиса.

Благодаря суперсовременным прикладным микросхемам BitFury, удается обеспечить предельно допустимую эффективность, а также производительность. Сервис успешно сотрудничает и с другими крупными майнинговыми компаниями.

Для начала работы на платформе, достаточно пройти несложную регистрацию на сайте, после чего выбрать подходящую хеш-мощность. Чем она будет мощнее, тем больше биткоинов вы сможете заработать. Остается оплатить контракт – для пополнения баланса можно использовать карту или платежную систему ОКPay.

Далее компания отправляет заказ в дата центры, после чего запускается процесс майнинга. Каждый день добытые биткоины будут поступать на пользовательский счет на платформе.

Теперь каждый клиент имеет возможность самостоятельно регулировать мощности и срок контракта. При этом мощности не объединены в отдельные пакеты – они приобретаются в нужном объеме. Контракт заключается на три года. Возможны и бессрочные договора.

После того как будет накоплена минимальная сумма в размере 0.001 ВТС, вы сможете вывести средства, сделав перевод другому пользователю или отправив деньги на обменный сервис. Также возможен перевод средств на одну из криптовалютных бирж, отправка коинов в личный кошелек ВТС.