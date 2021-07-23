Видеокамеры IP

В современном мире пользуется огромным спросом и популярностью ip камера. Речь идет о цифровой камере видеонаблюдения, которая снимает видит и транслирует видеопоток в цифровом формате, с использованием сетевого протокола, который обеспечивает маршрутизацию пакетов. Это – камера видеонаблюдения и миникомпьютер. Здесь есть матрица и объектив, центральный процессор и процессор обработки. А еще – процессор сжатия и сетевой интерфейс. Вы сможете приобрести качественную цифровую IP видеокамеру, ознакомившись с широким ассортиментом достойных предложений на сайте PIPL. Здесь у каждого есть возможность выделить интересующие параметры, чтобы значительно сузить круг поиска. В результате вам останется выбирать из тех моделей, которые будут оптимально подходить под ваши запросы.

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Для вас – уличные IP видеокамеры, облачные, поворотные. ассортимент весьма широк и разнообразен. Поэтому даже самые привередливые и требовательные смогут подобрать именно ту модель, которая оптимально подойдет под запросы и параметры, цели и задачи.

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Возможны уличные или купольные, антивандальные и кубические, Wi-Fi камеры.

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Из преимуществ Wi-Fi видеокамер следует выделить возможность получения доступа к видео в любом месте, сохранение кадров на картах памяти или в облаке, с возможностью дальнейшего просмотра. Кроме того, благодаря возможности просмотра отснятого материала на вашем мобильном телефоне или ноутбуке, вы сможете сразу узнать, если что-то произойдет. Благодаря беспроводному подключению, удается легко менять расположение видеокамер, сводя на нет необходимость в использовании проводов и сверлении отверстий в стенах, потолках.

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Беспроводные IP видеокамеры отличаются меньшими габаритами, они более просты в настройке. Это – идеальное решение для владельцев домов, а также малого бизнеса. Здесь гарантировано видео высокого качества.

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Камеры видеонаблюдения IP – это часть системы безопасности дома или офиса. Они подключаются к сети интернет.

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IP-видеонаблюдение – это масса преимуществ. Здесь следует выделить высокое разрешение камер IP, возможность проводить видеоанализ изображения на IP-камере. Кроме того, важная составляющая – интеграция с сетевыми приложениями и облачными сервисами. также в список следует добавить масштабируемость и отсутствие единой точки отказа. А еще – кодирование, сжатие видео на камере IP.

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В зависимости от того, в какой среде видеонаблюдения будет функционировать камеру IP, они классифицируются по целевому предназначению на уличные или наружные.

Уличные и внутренние IP камеры в большинстве технических характеристик превосходят аналоговые камеры. Надежные и многофункциональные устройства, успешно используют в системах охранного видеонаблюдения разного рода.

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Уличное IP видеонаблюдение значимо для систем охраны. С его помощью становится возможным контролировать внешний периметр объекта. Таким образом удастся предотвратить несанкционированное и нежелательное проникновение на территорию.